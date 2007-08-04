Реклама 18+
Реклама 18+

Квалификация к Играм-2020 (жен). Россия сыграет решающий матч с Кореей, Бразилия и Китай отобрались на Олимпиаду

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Голландии жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Казахстана жен сборная Польши жен сборная Азербайджана жен сборная Турции жен сборная Болгарии жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Пуэрто-Рико жен сборная Бельгии жен сборная Чехии жен сборная Кении жен сборная Канады жен сборная Аргентины жен сборная Мексики жен сборная Камеруна жен Волейбол

Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой Кореи в третьем туре квалификации к турниру Олимпиады-2020 в Токио.

Квалификация к Играм-2020

Женщины

3-й тур

Группа E

Калининград, Россия

Россия – Корея – 20.00

 

Мексика – Канада – 17.00

 

Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Корея – 2-0 (6), Канада – 0-2 (0), Мексика – 0-2 (0).

Группа A

Вроцлав, Польша

Пуэрто-Рико – Таиланд – 18.00

 

Сербия – Польша – 21.30

 

Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Польша – 2-0 (5), Таиланд – 0-2 (1), Пуэрто-Рико – 0-2 (0).

Группа B

Нинбо, Китай

Чехия – Германия – 0-3 (18:25, 22:25, 16:25)

 

Китай – Турция – 3-0 (25:18, 25:12, 25:18)

 

Положение в группе: Китай – 3-0 (9), Турция – 2-1 (6), Германия – 1-2 (3), Чехия – 0-3 (0). 

Группа F

Катания, Италия

Кения – Бельгия – 19.00

 

Голландия – Италия – 22.15

 

Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).

Группа C

Шривпорт/Боссье-сити, США

США – Аргентина – 21.00

5 августа

Казахстан – Болгария – 0.00

 

Положение в группе: США – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Аргентина – 0-1 (3), Казахстан – 0-1 (3).

Группа D

Уберландия, Бразилия

Матчи закончились

 

Положение в группе: Бразилия – 3-0 (7), Доминиканская Республика – 2-1 (7), Азербайджан – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться