Квалификация к Играм-2020 (жен). Россия сыграет решающий матч с Кореей, Бразилия и Китай отобрались на Олимпиаду

Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой Кореи в третьем туре квалификации к турниру Олимпиады-2020 в Токио.

Квалификация к Играм-2020

Женщины

3-й тур

Группа E

Калининград, Россия

Россия – Корея – 20.00

Мексика – Канада – 17.00

Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Корея – 2-0 (6), Канада – 0-2 (0), Мексика – 0-2 (0).

Группа A

Вроцлав, Польша

Пуэрто-Рико – Таиланд – 18.00

Сербия – Польша – 21.30

Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Польша – 2-0 (5), Таиланд – 0-2 (1), Пуэрто-Рико – 0-2 (0).

Группа B

Нинбо, Китай

Чехия – Германия – 0-3 (18:25, 22:25, 16:25)

Китай – Турция – 3-0 (25:18, 25:12, 25:18)

Положение в группе: Китай – 3-0 (9), Турция – 2-1 (6), Германия – 1-2 (3), Чехия – 0-3 (0).

Группа F

Катания, Италия

Кения – Бельгия – 19.00

Голландия – Италия – 22.15

Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия – 0-2 (0), Кения – 0-2 (0).

Группа C

Шривпорт/Боссье-сити, США

США – Аргентина – 21.00

5 августа

Казахстан – Болгария – 0.00

Положение в группе: США – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Аргентина – 0-1 (3), Казахстан – 0-1 (3).

Группа D

Уберландия, Бразилия

Матчи закончились

Положение в группе: Бразилия – 3-0 (7), Доминиканская Республика – 2-1 (7), Азербайджан – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп получат путевки в Токио-2020.