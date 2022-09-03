FIVB может увеличить число сборных, выступающих на чемпионате мира, до 32, а также начать проводить турнир раз в два года (Sport.pl)

Международная федерация волейбола ( ) обсуждает внесение изменений в формат чемпионата мира по волейболу, сообщает Sport.pl.

На чемпионате мира, который сейчас проходит в Польше и Словении, выступают 24 команды. Планируется увеличить число команд до 32.

Также в федерации не хотят, чтобы чемпионат мира по волейболу проходил в том же году, что и ЧМ по футболу. Поэтому волейбольный ЧМ планируется проводить раз в два года по нечетным годам.

Сейчас турнир проходит раз в 4 года.

Еще одно возможное изменение – перенос чемпионата мира на декабрь. В настоящее время он проходит в августе-сентябре.

Если изменения будут приняты, они начнут действовать со следующего ЧМ.