FIVB может увеличить число сборных, выступающих на чемпионате мира, до 32, а также начать проводить турнир раз в два года (Sport.pl)

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Международная федерация волейбола (FIVB) обсуждает внесение изменений в формат чемпионата мира по волейболу, сообщает Sport.pl.

На чемпионате мира, который сейчас проходит в Польше и Словении, выступают 24 команды. Планируется увеличить число команд до 32.

Также в федерации не хотят, чтобы чемпионат мира по волейболу проходил в том же году, что и ЧМ по футболу. Поэтому волейбольный ЧМ планируется проводить раз в два года по нечетным годам.

Сейчас турнир проходит раз в 4 года. 

Еще одно возможное изменение – перенос чемпионата мира на декабрь. В настоящее время он проходит в августе-сентябре. 

Если изменения будут приняты, они начнут действовать со следующего ЧМ.

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