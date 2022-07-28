Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен отстранен от сборной Финляндии

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Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен отстранен от сборной Финляндии.

«Лаури Керминен по решению правления федерации волейбола в настоящее время не участвует в деятельности национальной сборной, поскольку он объявил, что ведет переговоры о продолжении своей игровой карьеры, и Россия не является исключенным вариантом», – сообщили в Федерации волейбола Финляндии.

Керминен выступает за «Динамо» с сезона-2020/21, а до этого играл за кемеровский «Кузбасс» (2015-2020). Московский клуб становился чемпионом России в последние два сезона.

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