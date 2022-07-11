Серебряный призер Игр-2008 по волейболу Кимберли Гласс пострадала в результате нападения на улице. Ее ударили металлической трубой

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Серебряный призер Пекина-2008 в составе сборной США по волейболу Кимберли Гласс получила травму лица в результате нападения на улице. 

Инцидент произошел в центре Лос-Анджелеса, когда волейболистка вышла из кафе. Ее ударили металлической трубой.

«Ко мне подбежал мужчина, у него что-то было в руке. Он смотрел на меня с ненавистью. Прежде чем я успела обратиться к своему другу, я получила удар металлической трубой. 

Это произошло так быстро. Он буквально швырнул в меня трубу. Ребята, просто будьте бдительны. Сейчас на улицах так много психически больных людей», – сказала спортсменка. 

Нападавший был задержан полицией. 

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