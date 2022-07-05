Лига наций. Бразилия встретится с Германией, Нидерланды против Китая и другие матчи

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6 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

Бразилия – Германия – 9.40

 

Япония – Австралия – 13.10

 

Нидерланды – Китай – 18.00

 

Словения – Сербия – 21.00

 

Турнирное положение: Италия – 7 побед – 2 поражения (22 очка), Польша – 7-2 (22), Франция – 7-1 (21), США – 7-2 (20), Япония – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (15), Нидерланды – 5-3 (14), Иран – 5-4 (15), Сербия – 4-4 (11), Аргентина – 3-6 (11), Словения – 3-5 (9), Германия – 3-6 (7), Китай – 2-6 (6), Канада – 2-7 (6), Болгария – 1-8 (6), Австралия – 1-7 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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