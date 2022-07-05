Лига наций. Бразилия встретится с Германией, Нидерланды против Китая и другие матчи

6 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Бразилия – Германия – 9.40
Япония – Австралия – 13.10
Нидерланды – Китай – 18.00
Словения – Сербия – 21.00
Турнирное положение: Италия – 7 побед – 2 поражения (22 очка), Польша – 7-2 (22), Франция – 7-1 (21), США – 7-2 (20), Япония – 6-2 (18), Бразилия – 5-3 (15), Нидерланды – 5-3 (14), Иран – 5-4 (15), Сербия – 4-4 (11), Аргентина – 3-6 (11), Словения – 3-5 (9), Германия – 3-6 (7), Китай – 2-6 (6), Канада – 2-7 (6), Болгария – 1-8 (6), Австралия – 1-7 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.