Лига наций. США сыграет с Германией, Иран встретится с Польшей, другие матчи

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Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

США – Германия – 9.00  

Канада – Аргентина – 12.00  

Болгария – Италия – 18.00  

Иран – Польша – 21.00  

Турнирное положение: Франция – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Польша – 7-1 (21), Италия – 6-2 (19), Япония – 6-2 (18), США – 6-2 (17), Бразилия – 5-3 (15), Нидерланды – 5-3 (14), Иран – 4-4 (12), Сербия – 4-4 (11), Словения – 3-5 (9), Германия – 3-5 (7), Аргентина – 2-6 (8), Китай – 2-6 (6), Канада – 2-6 (6), Болгария – 1-7 (6), Австралия – 1-7 (2).

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