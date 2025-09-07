Италия впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу

Сборная Италии впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Турнир проходил в Таиланде с 22 августа по 7 сентября. В финале Италия победила Турцию на тай-брейке – 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Последний раз итальянки завоевывали титул в 2002-м. После этого дважды побеждали Россия (2006, 2010), Сербия (2018, 2022) и один раз США (2014).

Женская команда Италии также является действующим чемпионом Олимпийских игр.