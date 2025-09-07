Италия впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу
Сборная Италии впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу.
Турнир проходил в Таиланде с 22 августа по 7 сентября. В финале Италия победила Турцию на тай-брейке – 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Последний раз итальянки завоевывали титул в 2002-м. После этого дважды побеждали Россия (2006, 2010), Сербия (2018, 2022) и один раз США (2014).
Женская команда Италии также является действующим чемпионом Олимпийских игр.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости