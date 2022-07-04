Президент Сербии наградил орденом тренера женской сборной России по волейболу Зорана Терзича

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Президент Сербии Александр Вучич наградил орденом тренера женской сборной России по волейболу Зорана Терзича.

Терзичу вручили Сретенский орден второй степени.

Специалист в мае возглавил женскую сборную России, а до этого работал со сборной Сербии, с которой взял золото чемпионата мира-2018, серебро и бронзу Олимпийских игр.

«Как тренер вы завоевали все, что можно завоевать. За 20 лет во главе нашей сборной вы завоевали 20 высших европейских, мировых и олимпийских наград. Вы прославили наш спорт и нашу страну.

Терзич сегодня руководит сборной России, но нам Терзича заменить невозможно, желаю вам также успехов в вашей нынешней работе», – заявил Вучич.

В свою очередь Терзич выразил надежду, что его первая награда – не конец карьеры, а только начало новых высоких достижений.

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