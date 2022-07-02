Лига наций (жен). Япония сыграет с Турцией, Бразилия против Таиланда и другие матчи

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2 июля проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

Турция – Япония – 2.00

 

Сербия – Канада – 5.00

 

Доминиканская Республика – Польша – 13.30

 

Бразилия – Таиланд – 16.30

 

Италия – Болгария – 20.00

 

Турция – США – 23.00

 

Турнирное положение: США – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Бразилия – 9-2 (26), Япония – 8-1 (24), Италия – 8-2 (23), Китай – 7-4 (23), Турция – 6-4 (19), Сербия – 6-4 (17), Таиланд – 5-5 (15), Канада – 4-5 (12), Доминиканская Республика – 4-7 (12), Польша – 4-6 (11), Германия – 3-7 (11), Нидерланды – 3-8 (11), Болгария – 3-7 (9), Бельгия– 3-8 (6), Южная Корея – 0-11 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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