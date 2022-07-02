Лига наций (жен). Япония сыграет с Турцией, Бразилия против Таиланда и другие матчи

2 июля проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
Турция – Япония – 2.00
Сербия – Канада – 5.00
Доминиканская Республика – Польша – 13.30
Бразилия – Таиланд – 16.30
Италия – Болгария – 20.00
Турция – США – 23.00
Турнирное положение: США – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Бразилия – 9-2 (26), Япония – 8-1 (24), Италия – 8-2 (23), Китай – 7-4 (23), Турция – 6-4 (19), Сербия – 6-4 (17), Таиланд – 5-5 (15), Канада – 4-5 (12), Доминиканская Республика – 4-7 (12), Польша – 4-6 (11), Германия – 3-7 (11), Нидерланды – 3-8 (11), Болгария – 3-7 (9), Бельгия– 3-8 (6), Южная Корея – 0-11 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.