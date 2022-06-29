Лига наций (жен). Япония сыграет с Нидерландами, Южная Корея против Бразилии, другие матчи

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30 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

Япония – Нидерланды – 2.00

 

Бельгия – США – 5.00

 

Таиланд – Доминиканская Республика – 13.30

 

Польша – Китай – 16.30

 

Южная Корея – Бразилия – 20.00

 

Турция – Нидерланды – 23.00

 

Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (23 очка),  США – 7-1 (21), Бразилия – 7-2 (20), Италия – 7-2 (20), Сербия – 6-3 (17), Китай – 5-4 (17), Турция – 5-4 (16), Таиланд – 5-4 (15), Канада – 4-5 (12), Польша – 4-5 (11), Доминиканская Республика – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (9), Бельгия– 3-5 (6), Германия – 2-6 (8), Нидерланды – 1-7 (6), Южная Корея – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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