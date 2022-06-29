Лига наций (жен). Япония сыграет с Нидерландами, Южная Корея против Бразилии, другие матчи

30 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
Япония – Нидерланды – 2.00
Бельгия – США – 5.00
Таиланд – Доминиканская Республика – 13.30
Польша – Китай – 16.30
Южная Корея – Бразилия – 20.00
Турция – Нидерланды – 23.00
Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (23 очка), США – 7-1 (21), Бразилия – 7-2 (20), Италия – 7-2 (20), Сербия – 6-3 (17), Китай – 5-4 (17), Турция – 5-4 (16), Таиланд – 5-4 (15), Канада – 4-5 (12), Польша – 4-5 (11), Доминиканская Республика – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (9), Бельгия– 3-5 (6), Германия – 2-6 (8), Нидерланды – 1-7 (6), Южная Корея – 0-9 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.