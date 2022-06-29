Лига наций (жен). Сербия сыграет с Германией, Италия встретится с Польшей, другие матчи

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29 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

29 июня

Сербия – Германия – 3-1 (17:25, 25:16, 25:21, 25:18)

Канада – Турция – 05.00

Таиланд – Южная Корея – 17.00

Италия – Польша – 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала турниров – московское.  Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Бразилия – 8-2 (23), США – 7-1 (21), Италия – 6-2 (17), Китай – 5-4 (17), Турция – 5-3 (16), Сербия – 5-3 (14), Таиланд – 4-4 (12), Польша – 4-4 (11), Доминиканская Республика – 3-6 (9), Канада – 3-5 (9), Бельгия– 3-5 (6), Германия – 2-6 (8), Болгария – 2-6 (5), Нидерланды – 1-7 (6), Южная Корея – 0-8 (0).

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