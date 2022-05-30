Сергей Гранкин: ««Берлин» очень хотел, чтобы я остался, да и я хотел. Но решил, что в сложившихся обстоятельствах нужно вернуться домой»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин объяснил, почему причину перехода из «Берлина» в «Факел», а также высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— На самом деле, в последний момент принимал решение. очень хотел, чтобы я остался, да и я хотел. Но в связи с ситуацией вокруг решил вернуться. Так скажу: не случись всей этой истории, я бы, конечно, продолжил играть в Германии. Но решил, что в сложившихся обстоятельствах нужно вернуться домой и быть здесь.

— Какую-то «культуру отмены» или русофобию, о которой здесь много говорится, вы почувствовали?

— Нет, с такой проблемой не сталкивался. В принципе, руководство меня от всяких интервью отстранило, дабы эту историю не провоцировать. Ну и я не хотел, чтобы эти неудобства для всех тянулись дальше. Непонятно, что дальше будет. Поэтому по обоюдному согласию расторгли контракт, остались в хороших отношениях.

Никакой планки по возрасту, когда закончить, нет. Пока будем играть, а там уже видно станет. Если в какой-то момент удастся красиво закончить, тогда и уйду.

— Каким вы видите будущее российского волейбола в условиях изоляции?

— Все зависит от срока изоляции, сколько конкретно наша сборная и клубы не смогут выступать на международной арене. Но думаю, такое положение может стать хорошим толчком для появления новых талантливых игроков. Потому что, если количество легионеров снизится, освободятся места для русских молодых волейболистов. Это шанс для них проявить себя, до сих пор у кого-то его не было. В этом плане даже шаг вперед. А со следующего сезона, надеюсь, мы снова сможем участвовать в международных турнирах. Так что год изоляции может пойти нам на пользу.

— За чемпионат мира все-таки обидно.

— Конечно, обидно. Но тут уже непредвиденные обстоятельства, ничего от нас не зависело.

— Сильно по мотивации ударит закрытие внутри страны?

— Отсутствие еврокубков — пожалуй, да. С другой стороны, у нас сильный чемпионат России. Почему нет мотивации? Если нет мотивации, смысл вообще заниматься профессиональным спортом? – сказал Гранкин.