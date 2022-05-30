Губерниев о дисквалификации Воронкова: «Наказали расиста, женоненавистника и хама. Пускай два года глотает пыль в Калининградской области»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» на 2 года.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Воронков отказался приносить извинения спортсменке.

«Молодцы исполком , считаю, что это взвешенное решение. Рад, что к этому решению причастен и я, лично я и все неравнодушные люди.

Наша позиция позволила наказать расиста, женоненавистника, хама – тренера Воронкова. Главное, что он наказал сам себя. Извинился бы и ничего не было.

Известно, что в России две беды – дураки и дороги, пускай он эти два года глотает пыль в асфальтах Калининградской области», – сказал Губерниев.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет