Губерниев о дисквалификации Воронкова: «Наказали расиста, женоненавистника и хама. Пускай два года глотает пыль в Калининградской области»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на 2 года.
12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Воронков отказался приносить извинения спортсменке.
«Молодцы исполком ВФВ, считаю, что это взвешенное решение. Рад, что к этому решению причастен и я, лично я и все неравнодушные люди.
Наша позиция позволила наказать расиста, женоненавистника, хама – тренера Воронкова. Главное, что он наказал сам себя. Извинился бы и ничего не было.
Известно, что в России две беды – дураки и дороги, пускай он эти два года глотает пыль в асфальтах Калининградской области», – сказал Губерниев.
Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет