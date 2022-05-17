Владимир Алекно: «Пока еще не решил, продолжу карьеру или нет»

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Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно ответил на вопрос о дальнейших планах.

Последним местом работы Алекно была сборная Ирана, которую он возглавлял на Олимпиаде в Токио.

«Я пока еще не решил, продолжу я карьеру или нет», – сказал российский специалист.

Также Алекно поделился мнением о возможной кандидатуре главного тренера сборной России после ухода Туомаса Саммельвуо.

«Сейчас сама сборная не актуальна. Пока ни тренера, никого нет, поскольку не к чему готовиться. Я не знаю, кто мог бы возглавить команду, у нас много достойных специалистов.

Почему не (Констанин) Брянский? Специалист доказывает, что умеет управлять командой и дает результат», – отметил Алекно.

Ого, Владимир Алекно работает в Иране: не был там 32 года, а теперь нравится игрокам и получает букеты на 9 мая

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