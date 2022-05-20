Гендиректор «Уралочки»: «Примем любое решение ВФВ по делу Воронкова»

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко заявила, что клуб примет любое решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.
«Уралочка» примет любое решение ВФВ по делу Воронкова», – сказала Огиенко.
12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов – Айлама Монталво из «Уралочки».
Вчера дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет.
Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет