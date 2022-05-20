Гендиректор «Уралочки»: «Примем любое решение ВФВ по делу Воронкова»

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко заявила, что клуб примет любое решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу главного тренера калининградского «Локомотива» .

примет любое решение ВФВ по делу Воронкова», – сказала Огиенко.

12 мая играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов – Айлама Монталво из «Уралочки».

Вчера дисциплинарная комиссия рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет