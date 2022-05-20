Геннадий Шипулин: «Воронков лично не оскорблял Монталво, так получилось. Не самое правильное решение – просто так дисквалифицировать»

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин считает, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не заслуживает дисквалификации за оскорбление игрока «Уралочки» Айламы Монталво.
В одном из тайм-аутов решающего матча чемпионата России тренер произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Эти слова, скорее всего, относились к темнокожей Монталво.
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на два года.
«Какое-то решение должно быть, но мне сложно говорить, какое. Исполком примет правильное решение. Надо найти компромиссный вариант. Андрей Воронков в волейболе очень давно и он нормальный человек. Такие случаи бывают с каждым, я тогда еще говорил, что нужно извиниться, нужно найти правильное решение. В нашей тренерской работе бывают сложности, но он лично ее не оскорблял, так получилось.
Надо тщательно подойди к делу, взвесить все «за» и «против». Не самое правильное решение – просто так дисквалифицировать, возможно еще будут какие-то изменения. Я надеюсь, что все разрешится по-нормальному.
Дисквалификация – это неправильный выход, если надо извиниться – то пускай извинится. Никому из нашего тренерского цеха нельзя допускать таких моментов, это не делает нам чести. Это первая волна эмоций, дай бог потом успокоятся», – рассказал Шипулин.
Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет