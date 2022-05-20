Владимир Дорохов: «Думаю, что у Воронкова есть недоброжелатели, которые хотят убрать его из волейбола. Искали повод и нашли»

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов прокомментировал возмножную двухлетнюю дисквалификацию тренера женского волейбольного клуба .

Воронков стал участником скандала, произошедшего во время финала женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой». В одном из тайм-аутов решающего матча тренер произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Строгое ли это наказание? Мое личное мнение: это все неспроста. Да, он сорвался, вспылил. Но я думаю, что у него есть недоброжелатели, которые хотят убрать его из волейбола по какой-то причине. Не знаю, по какой именно.

Хотя бы на время убрать, но в надежде, что это будет надолго. Потому что, наверное, это не настолько серьезное нарушение этики, чтобы была такая длительная дисквалификация — до двух лет.

Я многого не знаю, а вы еще меньше знаете всю эту кухню. Если рассуждать в общем и целом, там большие деньги замешаны, тренерская чехарда немыслимая, возможно, с иностранными тренерами. Это веё тайна великая.

Не исключаю, что Воронков высказал мнение по поводу назначения нового тренера в женскую сборную. Возможно, он считает себя прямым кандидатом туда. Это опять же это мои домыслы. Однако назначение нового тренера — это очень большие деньги. Кто-то, возможно, боится огласки, чтобы не было никакого шума. Поэтому, наверное, хотят убрать из волейбола.

Скорее всего искали повод и нашли. А нашли — и поехало. Если по большому счету рассуждать: ну поскандалили и затихли, потихонечку извинились. Но это же все вынесли на обсуждение. Поэтому похоже на то, что хотят закопать», – сказал Дорохов.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет