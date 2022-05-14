Бузато о скандале с Воронковым: «Не думаю, что надо подливать бензин в огонь. Финал – момент стресса. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть»

Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато высказался о скандале с участием тренера калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым.

Ранее прошел финал женского чемпионата России между «Уралочкой» и «Локомотивом». Воронков во время тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Руководство «Уралочки» уже призвало Воронкова извиниться за эти слова.

«Не знаю, как это комментировать. Не думаю, что надо подливать бензин в огонь. Финал – момент стресса. Не думаю, что он хотел кого-то обидеть. Сейчас скандалы не нужны. «Локомотив» второй раз подряд выиграл чемпионат России, надо поздравить их.

Андрей Геннадьевич Воронков – опытный специалист, он много работает. В плей-офф он принял хорошее решение и перевел Ирину Воронкову в диагональ, таким образом заменив ушедшую Мальвину Смаржек. Молодец!

В финале чемпионата России обе команды играли очень хорошо. Игра и результат «Уралочки» – не сюрприз для меня, «Уралочка» из года в год работает по одной системе и при этом работает современно», – сказал Бузато.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы