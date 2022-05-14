Татьяна Грачева о скандале с Воронковым: «Не понимаю, почему до сих пор нет официальной позиции клуба и Андрея Геннадьевича. Прошел целый день»

Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Татьяна Грачева прокомментировала скандальные высказывания тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Я не понимаю, почему до сих пор нет официальной позиции клуба и Андрея Геннадьевича. Прошел целый день. Позиция «Уралочки» понятна: они не просят никакого поражения сопернику, просто извинения.

Разбирательства — это уже дела федерации. Мне не очень понятно, почему «Локомотив» молчит. Думаю, что они должны что-то высказать. Правильнее было бы извиниться. Ну или если мы все неправильно поняли, то необходимо донести свою позицию, как это было на самом деле.

На мой взгляд, такое поведение недопустимо. В нашем волейболе такого быть не должно. К игрокам, к женщинам это недопустимо. Мы можем себя еще «прославить» вдобавок ко всем сложностям. Уже у нас был инцидент с Серджио Бузато, сейчас мы опять себя «показали», – сказала Грачева.

«Такой сленг мне не встречался ни разу. За всю свою спортивную и комментаторскую карьеру я ни разу не слышала. Если это сленг, то это тогда обязательно нужно объяснить», – ответила Грачева на вопрос, существует ли в волейболе устойчивое выражение «ловить обезьяну».

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»