Трефилов о скандале с Воронковым: «Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов призвал тренера волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за свои высказывания в матче с «Уралочкой».

Ранее обе команды играли в финале женского чемпионата России по волейболу. Воронков во время тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Руководство «Уралочки» уже призвало Воронкова извиниться за эти слова.

«Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться. Люди в нашу страну играть приехали.

Ты тренер, ты из любой ситуации должен находить способ выйти достойно. Да, потом можешь себе откусить язык, но ты тренер, ты на детей влияешь.

Родители меньше на детей влияют, чем тренер, который для них и царь, и бог, и мама, и папа. В каком бы возрасте спортсмен ни был», – заявил Трефилов.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы