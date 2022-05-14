Кубинская волейболистка Монталво о скандале с Воронковым: «Его слова не задевают меня. Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком»

Кубинская волейболистка Айлама Монталво, выступающая за российский клуб , высказалась по поводу скандала с тренером калининградского .

12 мая «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России. «Локомотив» победил на тай-брейке.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Вчера, когда я была на праздничном ужине с товарищами по команде, тренерами и персоналом клуба, я получила сообщение от болельщика. Там говорилось, что я подверглась расизму в финале чемпионата России.

Я внимательно посмотрела видео, где отчетливо слышны слова, сказанные главным тренером «Локомотива» обо мне.

Могу сказать, что лично у меня с этим нет проблем. Даже с тем, кто проявил неуважение. Мне нравится мой цвет кожи, я горжусь им и не стыжусь того, какая я есть. Я не делю людей по цвету кожи, национальностям или чему-то еще – я смотрю на то, что они делают и на то, что у них в сердце.

Слова, которые он сказал, совершенно не задевают меня. Человеку, который не может контролировать свое ненасытное эго, мало просто достичь результата – он должен кого-то обидеть. Это показывает отсутствие профессиональной этики.

Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я чувствую удовлетворение от того, что даже нанесенная обида не может сломать меня, помешать мне выполнять свою работу и играть.

Я радуюсь тому, чего достигла на сегодня, тому, каким человеком я стала, и даже таким моментам – вместо того, чтобы переживать неприятные чувства, я воспринимаю их как возможности для личного роста.

Я мысленно победила его в этом финале и сегодня с этим сообщением делаю это снова, потому что знаю, что выросла душевно, не отвечая ненавистью на ненависть.

Наконец я хочу поблагодарить весь персонал клуба за твердую позицию по этому вопросу, моих товарищей по команде и тренеров, а также всех тех, кто написал мне сообщения поддержки.

Желаю вам всем хорошего дня и надеюсь, что ваши сердца будут в мире!» – написала Монталво.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы