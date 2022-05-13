Николай Карполь о поражении «Уралочки»: «Запоминающаяся и очень интересная финальная серия. Непросто было готовиться к матчам, игры у волейболисток забирали много сил»

Старший тренер «Уралочки» Николай Карполь прокомментировал поражение команды в финале женского чемпионата России.

Накануне «Уралочка» на тай-брейке уступила калининградскому «Локомотиву», который выиграл финальную серию по итогам пяти игр.

«Запоминающаяся и очень интересная финальная серия. Конечно, непросто было готовиться к матчам, игры у волейболисток забирали много сил.

Все устали, к тому же мы играли практически одной шестеркой. Но зрителям было очень интересно. В общем, все нормально, выступили достойно!» – сказал Карполь.

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