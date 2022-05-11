Яременко о Спартакиаде: «Мы подали в Минспорт регламент с проведением в городах, которые должны были принять чемпионат мира, а финальная часть в Москве»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) рассказал, где могут пройти соревнования Спартакиады, которую планируется провести в России в конце августа.

– Пока непонятно, где пройдут соревнования Спартакиады по волейболу. Ждем от Минспорта утверждения регламента.

Нам анонсировали, что Москва должна быть официальным городом проведения. Но провести турнир с участием 16 команд (8 женских и 8 мужских) в одном городе за десять дней нереально. Мы подали в Минспорт регламент с проведением в нескольких городах – тех городах, которые должны были принять чемпионат мира, а финальная часть в Москве.

– Будут ли участвовать легионеры в Спартакиаде?

– На мой взгляд, не должны, это же всероссийское соревнование. Думаю, что положение Спартакиады будет близко к тому, что мы видели в Советском Союзе. То есть команды, спортсмены, представляющие регионы, местные министерства спорта, где не может быть приписки иностранных спортсменов, – сказал Яременко.