Александр Яременко: «Планируется провести Спартакиаду в Москве с 20 по 29 августа. Задекларировано повторение всей программы Парижа-2024»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о Спартакиаде, которую планируется провести в России в конце августа.

 – В Казани, на «Финале шести», все говорят про Спартакиаду. Правда, без конкретики. Федерация действительно планирует ее провести?

– Не совсем так. Это федеральный проект под эгидой Министерства спорта и ОКР. Как я понимаю, планируется возродить Спартакиаду и провести соревнования по всем видам олимпийской программы.

Окончательного положения пока нет. Но регламент волейбольных соревнований мы отправили. Ждем утверждения.

– Конкретики пока вообще никакой?

– Деталей нет, но планы такие: Спартакиада пройдет 20-29 августа в Москве. Она должна стать грандиозным мультиспортивным событием.

Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Думаю, это важно и для Олимпийского комитета России, – сказал Яременко.

Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже

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