Панков назван лучшим игроком «Финала шести» чемпионата России по волейболу

Теги Локомотив Новосибирск Динамо Москва Александр Волков чемпионат России Зенит-Казань Сергей Савин Цветан Соколов Роман Мартынюк Ильяс Куркаев Павел Панков Денис Богдан Волейбол

Волейболист московского «Динамо» Павел Панков назван лучшим игроком «Финала шести» чемпионата России по волейболу. 

Финальный матч прошел в Казани. «Динамо» победило новосибирский «Локомотив» со счетом 3-2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) и в четвертый раз в своей истории стало чемпионом России.

Панков также был признан лучшим связующим.

Лучший диагональный – Цветан Соколов («Динамо»), лучшими доигровщиками признаны Денис Богдан («Динамо», Москва) и Сергей Савин («Локомотив»), лучшими блокирующими – Ильяс Куркаев («Локомотив») и Александр Волков («Зенит-Казань»), лучшим либеро – Роман Мартынюк из «Локомотива».

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