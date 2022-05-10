Волейболист московского «Динамо» Павел Панков назван лучшим игроком «Финала шести» чемпионата России по волейболу.

Финальный матч прошел в Казани. «Динамо» победило новосибирский «Локомотив» со счетом 3-2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) и в четвертый раз в своей истории стало чемпионом России.

Панков также был признан лучшим связующим.

Лучший диагональный – Цветан Соколов («Динамо»), лучшими доигровщиками признаны Денис Богдан («Динамо», Москва) и Сергей Савин («Локомотив»), лучшими блокирующими – Ильяс Куркаев («Локомотив») и Александр Волков («Зенит-Казань»), лучшим либеро – Роман Мартынюк из «Локомотива».