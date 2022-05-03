Алексей Спиридонов: «Когда приехал в Катар, немного пожалел, что так много времени отдал российскому чемпионату. Понял, что можно играть в более тепличных условиях»

Российский волейболист рассказал о выступлении в чемпионате Катара по волейболу.

Спиридонов играет за клуб «Аль-Ахли».

— Ко всему ли тебе удалось привыкнуть в Катаре после переезда?

— Да, ко всему привык. Было поначалу какое-то опасение. Все-таки чужая страна, другой менталитет, религия и свои законы. Но я быстро влился. Чувствую себя здесь своим. Мне комфортно тут тренироваться. Нареканий никаких. Хотелось бы тут жить постоянно? Я и так остаюсь здесь на второй год. Снега уже два года не видел! Только летом возвращаюсь в Россию, а с наступлением холодов лечу обратно в Катар. Особой тяги к дому я не испытываю.

— Сильно изменилась жизнь с переездом?

— Стала более спокойной, я никуда не тороплюсь. Арабский менталитет сильно отличается от русского — нет никакой спешки. Люди даже на тренировку могут опоздать. Нет такого, чтобы в шесть утра вставать. Ты тут никому ничего не должен. Жизнь у меня стала более спокойной. Постоянно светит солнце, люди улыбаются, меньше негатива.

— Видела у тебя в соцсетях, что даже на местном языке уже разговариваешь.

— Да. Арабский язык не такой сложный, как кажется. Я уже много чего знаю, могу пошутить. Нужные арабские фразы заучил назубок.

— А на каком языке происходит общение в команде?

— На английском. Языкового барьера нет. У меня в команде два кубинца, я русский, тренер — аргентинец, ассистент — испанец. Между собой могут говорить некоторые на родном языке, перекинуться словами, но если коллективный разговор, то в основном на английском.

— Сложно было наладить взаимоотношения с командой?

— Нет, я коммуникабельный человек. Со мной легко общаться. Я люблю дружить, со мной любят дружить. Для меня никаких проблем не составило наладить коммуникацию не только в своей команде, но и во всем чемпионате. В каждой команде у меня есть знакомые, с которыми можно встретиться, попить кофе.

— Как пришло осознание, что хочешь попробовать поиграть за границей?

— Я много выступал в России, а когда приехал сюда, немного пожалел, что так много времени отдал российскому чемпионату. Я понял, что можно играть в более тепличных условиях. У нас в стране очень много строгих тренеров, а тут все совершенно по-другому. Отношение руководства к игроку существенно отличается. Все игры проходят в одном зале, не надо никуда ездить. Меня забирает водитель, и через пять минут я в зале. Даже вещи не надо с собой возить. Тебе все привозят. Не переживаешь, что что-то забудешь на тренировку. Твоя задача — только выполнить свою работу, и все, – сказал Спиридонов.