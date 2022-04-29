Главный тренер саратовского «Протона» Маричев дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение

Теги чемпионат России жен Юрий Маричев ВФВ Протон Волейбол

Главный тренер саратовского «Протона» Юрий Маричев дисквалифицирован на три матча женского чемпионата России по волейболу за неспортивное поведение. 

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). 

«Отстранить Маричева Ю. Н. от трех очередных игр чемпионата России по волейболу 2023 года. Дисквалифицировать Маричева сроком на два года условно с момента нарушения», – говорится в решении исполкома ВФВ

Маричев показал оскорбительный жест во время матча 1/4 финала чемпионата России между калининградским «Локомотивом» и «Протоном» (3-0), который прошел 14 апреля.

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