Словения отказалась выступать на чемпионате мира по волейболу в России

Сборная Словении по волейболу пропустит мужской чемпионат мира 2022 года, если турнир пройдет в России.

Об этом сообщила Федерация волейбола Словении. Решение принято в связи с текущими событиями на Украине.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, федерация не будет отправлять мужскую сборную на ЧМ, если он состоится в России. Нас поддержали в Олимпийском комитете Словении.

Среди стран Европейской конфедерации волейбола такое же решение уже приняли Польша и Франция.

В ближайшее время подобное можно ожидать и от других участников европейских и мировых федераций», – заявили в словенской организации.

Чемпионат мира, который стартует в августе, должен пройти в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Международная федерация волейбола (FIVB) на данный момент не сообщала о переносе соревнований.

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