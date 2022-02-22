Международная федерация волейбола не планирует переносить ЧМ-2022 из России на фоне ситуации с Украиной

Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из-за политической ситуации между Россией и Украиной.

В этом году мировое первенство должно пройти в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

«Международная федерация волейбола находится в близком контакте с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом чемпионата мира-2022 для того, чтобы все запланированные в России турниры прошли в намеченные сроки.

FIVB уверена, что спорт должен оставаться вне политики, но федерация внимательно следит за сложившейся ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие участников всех соревнований, так как это является ее главной целью», – сообщили в международной федерации.

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