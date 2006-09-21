Сборная России по волейболу обыграла Грецию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы-2019

Сегодня мужская сборная России по волейболу обыграла Грецию в 1/8 финала чемпионата Европы (3-0).
В четвертьфинале Россия сыграет с победителем в паре Словения/Болгария.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
21 сентября
Любляна, Словения
Россия – Греция – 3-0 (25:16, 25:15, 25:16)
Россия: Волков (18), Яковлев (12), Михайлов (11), Клюка (6), Мусэрский (4), Семышев (3), Вольвич (2), Бутько (1).
Апелдорн, Голландия
Голландия – Германия – 1-3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)
Антверпен, Бельгия
Сербия – Чехия – 18.30
Нант, Франция
Франция – Финляндия – 20.30
Апелдорн, Голландия
Польша – Испания – 21.00
Любляна, Словения
Словения – Болгария – 21.30
Антверпен, Бельгия
Бельгия – Украина – 21.30
22 сентября
Нант, Франция
Италия – Турция – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.