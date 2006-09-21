Сборная России по волейболу обыграла Грецию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы-2019

Сегодня мужская сборная России по волейболу обыграла Грецию в 1/8 финала чемпионата Европы (3-0).

В четвертьфинале Россия сыграет с победителем в паре Словения/Болгария.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

21 сентября

Любляна, Словения

Россия – Греция – 3-0 (25:16, 25:15, 25:16)





Россия: Волков (18), Яковлев (12), Михайлов (11), Клюка (6), Мусэрский (4), Семышев (3), Вольвич (2), Бутько (1).

Апелдорн, Голландия

Голландия – Германия – 1-3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)





Антверпен, Бельгия

Сербия – Чехия – 18.30





Нант, Франция

Франция – Финляндия – 20.30





Апелдорн, Голландия

Польша – Испания – 21.00





Любляна, Словения

Словения – Болгария – 21.30





Антверпен, Бельгия

Бельгия – Украина – 21.30





22 сентября

Нант, Франция

Италия – Турция – 18.00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.