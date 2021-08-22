Чемпионат Европы (жен). Россия играет с Боснией и Герцеговиной

26 августа пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия встретится с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Белград, Сербия

Россия – Босния и Герцеговина – 0-0 (23:12, идет первый сет)





Бельгия – Франция – 21.00





Положение в группе: Сербия – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Бельгия – 3-1 (8), Россия – 2-2 (8), Франция – 2-2 (6), Босния и Герцеговина – 1-3 (3), Азербайджан – 0-5 (0).

Группа С

Задар, Хорватия

Словакия – Беларусь – 18.00





Италия – Швейцария – 21.00





Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Хорватия – 4-1 (12), Беларусь – 2-2 (5), Венгрия – 1-4 (5), Словакия - 1-3 (3), Швейцария – 1-3 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.