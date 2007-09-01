Чемпионат Европы (жен). 1/8 финала. Россия обыграла Бельгию в четырех партиях, Италия против Словакии и другие матчи

Сегодня женская сборная России обыграла команду Бельгии в 1/8 чемпионата Европы по волейболу (3-1).
Чемпионат Европы
Женщины
1/8 финала
Братислава, Словакия
Россия – Бельгия – 3-1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22)
Россия: Гончарова (30), Парубец (17), Королева (9), Курило (7), Ефимова (5), Романова (4), Галкина (1), Воронкова (1).
Италия – Словакия – 19.00
Будапешт, Венгрия
Голландия – Греция – 3-0 (25:21, 25:23, 25:12)
Азербайджан – Болгария – 19.30
Анкара, Турция
Сербия – Румыния – 3-0 (25:20, 25:17, 25:23)
Турция – Хорватия – 19.30
Лодзь, Польша
Германия – Словения – 19.00
Польша – Испания – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.