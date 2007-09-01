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Чемпионат Европы (жен). 1/8 финала. Россия обыграла Бельгию в четырех партиях, Италия против Словакии и другие матчи

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Сегодня женская сборная России обыграла команду Бельгии в 1/8 чемпионата Европы по волейболу (3-1).

Чемпионат Европы

Женщины

1/8 финала

Братислава, Словакия

Россия – Бельгия – 3-1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22)

Россия: Гончарова (30), Парубец (17), Королева (9), Курило (7), Ефимова (5), Романова (4), Галкина (1), Воронкова (1).

Италия – Словакия – 19.00

Будапешт, Венгрия

Голландия – Греция – 3-0 (25:21, 25:23, 25:12)

Азербайджан – Болгария – 19.30

Анкара, Турция

Сербия – Румыния – 3-0 (25:20, 25:17, 25:23)

Турция – Хорватия – 19.30

Лодзь, Польша

Германия – Словения – 19.00

Польша – Испания – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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