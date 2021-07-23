Олимпийская чемпионка 2012 года по волейболу Кайшета отстранена за допинг. В Токио она набрала 6 очков в победном матче Бразилии против России

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по волейболу Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований за возможное нарушение антидопинговых правил.

Кайшета выступает за сборную Бразилии. Она покинет расположение команды, которая сегодня сыграет с Южной Кореей в полуфинале Олимпиады в Токио. В 1/4 финала бразильянки обыграли Россию (3-1), Кайшета набрала в матче 6 очков.

Положительную допинг-пробу волейболистка сдала 7 июля во внесоревновательный период, когда бразильянки готовились к Играм у себя на родине. Сама спортсменка отказалась от комментариев до завершения разбирательств.

Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), команда может быть дисквалифицирована в случае, если допинг выявлен как минимум у двух игроков.

Призер Олимпиады-2008 в легкой атлетике Окагбаре отстранена за допинг. В июне она показала второй в истории результат в беге на 100 м