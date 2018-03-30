Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия выиграла первый сет у Китая и проиграла второй, США встретятся с Турцией и другие матчи

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут матчи женского волейбольного турнира. Сборная России играет с командой Китая.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Китай – Россия – 1-1 (17:25, 25:23, идет третий сет)

Италия – Аргентина – 3-0 (25:21, 25:16, 25:15)

США – Турция – 15.45

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9), США – 2-0 (6), Турция – 1-1 (3), Россия – 1-1 (3), Китай – 0-2 (0), Аргентина – 0-3 (0).

Группа A

Южная Корея – Доминиканская Республика – 3-2 (25:20, 17:25, 25:18, 15:25, 15:12)

Сербия – Кения – 3-0 (25:21, 25:11, 25:20)

Япония – Бразилия – 13.40

Положение в группе: Сербия – 3-0 (9), Бразилия – 2-0 (5), Южная Корея – 2-1 (5), Япония – 1-1 (3), Доминиканская Республика – 0-3 (2), Кения – 0-3 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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