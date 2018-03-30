Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия играет с США

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут матчи женского волейбольного турнира. Россия играет с США, Сербия против Бразилии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

США – Россия – 5.05

Аргентина – Турция – 8.20

Китай – Италия – 15.45

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9), США – 3-0 (8), Россия – 2-1 (5), Турция – 1-2 (4), Китай – 0-3 (1), Аргентина – 0-3 (0).

Группа A

Доминиканская Республика – Кения – 3-0 (25:19, 25:18, 26:10)

Сербия – Бразилия – 10.25

Япония – Южная Корея – 13.40

Положение в группе: Сербия – 3-0 (9), Бразилия – 3-0 (8), Южная Корея – 2-1 (5), Доминиканская Республика – 1-3 (5), Япония – 1-2 (3), Кения – 0-4 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

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