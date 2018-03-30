Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия разгромила Аргентину, Китай против США и другие матчи

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи женского волейбольного турнира. Россия всухую обыграла Аргентину (3-0).

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Аргентина – 3-0 (25:19, 25:15, 25:13)





Россия: Гончарова (17), Федоровцева (12), Воронкова (11), Королева (8), Фетисова (6), Лазарева (2), Страцева (2).

Китай – США – 05.05





Италия – Турция – 10.25





Положение в группе: Турция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Россия – 1-1 (3), Китай – 0-1 (0), Аргентина – 0-2 (0).

Группа A

Япония – Сербия – 08.20





Бразилия – Доминиканская Республика – 13.40





Южная Корея – Кения – 15.45





Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Южная Корея – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.