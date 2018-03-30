Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия разгромила Аргентину, Китай против США и другие матчи

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи женского волейбольного турнира. Россия всухую обыграла Аргентину (3-0).
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Волейбол
Женщины
Групповой этап
Группа B
Россия – Аргентина – 3-0 (25:19, 25:15, 25:13)
Россия: Гончарова (17), Федоровцева (12), Воронкова (11), Королева (8), Фетисова (6), Лазарева (2), Страцева (2).
Китай – США – 05.05
Италия – Турция – 10.25
Положение в группе: Турция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Россия – 1-1 (3), Китай – 0-1 (0), Аргентина – 0-2 (0).
Группа A
Япония – Сербия – 08.20
Бразилия – Доминиканская Республика – 13.40
Южная Корея – Кения – 15.45
Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Южная Корея – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.