Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия всухую проиграла Италии, Китай встретится с Турцией и другие матчи

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стартовал женский волейбольный турнир. Россия проиграла Италии (0-3), Китай встретится с Турцией.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Италия – 0-3 (23:25, 19:25, 14:25)

Россия: Федоровцева (10), Королева (7), Воронкова (7), Гончарова (6), Фетисова (3), Лазарева (1), Старцева (1).

США – Аргентина – 5.05

Китай – Турция – 10.25

Турнирное положение: Италия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Россия – 0-1 (0).

Группа A

Сербия – Доминиканская Республика – 8.20

Япония – Кения – 13.40

Бразилия – Южная Корея – 15.45

Турнирное положение: Сербия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Кения – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

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