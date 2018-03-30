Олимпиада-2020. Волейбол (жен). Россия всухую проиграла Италии, Китай встретится с Турцией и другие матчи

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стартовал женский волейбольный турнир. Россия проиграла Италии (0-3), Китай встретится с Турцией.

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Италия – 0-3 (23:25, 19:25, 14:25)





Россия: Федоровцева (10), Королева (7), Воронкова (7), Гончарова (6), Фетисова (3), Лазарева (1), Старцева (1).

США – Аргентина – 5.05





Китай – Турция – 10.25





Турнирное положение: Италия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Россия – 0-1 (0).

Группа A

Сербия – Доминиканская Республика – 8.20





Япония – Кения – 13.40





Бразилия – Южная Корея – 15.45





Турнирное положение: Сербия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Кения – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника