Олимпиада-2020. Волейбол. Россия встретится с Аргентиной, Италия обыграла Канаду на тай-брейке и другие матчи

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Сегодня на Олимпийских играх в Токио стартует групповой этап мужского волейбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Аргентины. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия – Аргентина – 8:20

Бразилия – Тунис – 5:30

США – Франция – 15:45

Турнирное положение: Россия – 0 побед  0 поражений (0 очков), Аргентина – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Тунис – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0).

Группа А 

Италия – Канада – 3-2 (26:28, 18:25, 25:21, 25:18, 15:11)

Япония – Венесуэла – 10:25

Польша – Иран – 13:40

Турнирное положение: Италия – 1-0 (2), Канада – 0-1 (1), Япония – 0-0 (0), Венесуэла – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

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