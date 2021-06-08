Лига наций (жен). Россия в трех сетах обыграла Сербию, США встретятся с Турцией, другие матчи

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России обыграла команду Сербии (3-0).

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

12-й тур

Россия – Сербия – 3-0 (25:8, 25:17, 25:23)





Россия: Федоровцева (12), Королева (11). Воронкова (9), Гончарова (8), Смирнова (4), Фетисова (5), Анна Лазарева (5), Кошелева (3), Екатерина Лазарева (2), Старцева (2), Пипунырова (1).

Бельгия – Япония – 1-3 (25:23, 22:25, 21:25, 21:25)





Нидерланды – Доминиканская Республика – 1-3 (23:25, 25:23, 28:30, 22:25)





Германия – Польша – 16:00





Китай – Италия – 17:00





Южная Корея – Канада – 19:00





Бразилия – Таиланд – 20:30





США – Турция – 22:00





Турнирное положение: США – 11 побед – 0 поражений (33 очка), Бразилия – 9-2 (28), Япония – 9-3 (25), Турция – 9-2 (24), Россия – 8-4 (23), Нидерланды – 8-4 (23), Доминиканская Республика – 7-5 (23), Китай – 6-5 (18), Бельгия – 5-7 (11), Сербия – 4-8 (14), Польша – 4-7 (13), Канада – 3-8 (10), Германия – 3-8 (9), Италия – 2-9 (9), Южная Корея – 2-9 (7), Таиланд – 1-10 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.