Лига наций. Россия играет с Нидерландами

В Римини стартует розыгрыш волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Нидерландов.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

1-й тур

Нидерланды – Россия – 0:0 (4:11, идет первый сет)





Франция – Болгария – 3:0 (27:25, 25:21, 25:13)





Германия – Австралия – 3:0 (25:19, 25:18, 25:16)





Япония – Иран – 3:0 (25:19, 25:22, 26:24)





Сербия – Словения – 16:00





США – Канада – 19:00





Польша – Италия – 20:30





Бразилия – Аргентина – 22:00





Турнирное положение: Франция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Германия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Россия – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.