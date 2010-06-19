Лига наций (жен). Россия обыгрывает Таиланд после первого сета, Италия против Турции и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу играет с командой Таиланда в матче пятой недели Лиги наций.

Лига наций

Женщины

5-я неделя

Екатеринбург, Россия

Россия – Таиланд – 1-0 (25:19, 0:0, идет второй сет)

Голландия – США – 2-3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15)

Порен, Южная Корея

Польша – Доминиканская Республика – 3-2 (25:18, 25:20, 23:25, 22:25, 17:15)

Южная Корея – Япония – 3-0 (25:18, 25:18, 25:23)

Бэйлунь, Китай

Сербия – Германия – 1-3 (14:25, 25:20, 25:23, 17:25)

Китай – Болгария – 3-0 (25:18, 25:19, 25:16)

Анкара, Турция

Бельгия – Бразилия – 16.00

Италия – Турция – 19.00

Турнирное положение: Китай – 11 побед – 3 поражения (32 очка), США – 11-3 (32), Бразилия – 10-3 (31), Италия – 10-3 (31), Турция – 10-3 (29), Польша – 9-5 (26), Япония – 7-7 (21), Бельгия – 7-6 (20), Доминиканская Республика – 7-7 (19), Германия – 6-8 (18), Голландия – 5-9 (17), Сербия – 5-8 (15), Таиланд – 4-9 (13), Россия – 3-10 (10), Болгария – 2-12 (7), Южная Корея – 2-12 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».