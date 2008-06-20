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Лига наций (жен). Россия уступает 0-1 по сетам в матче с Голландией

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Сегодня женская сборная России по волейболу в заключительном матче группового этапа Лиги наций играет с Голландией.

В «Финал шести» Лиги наций уже гарантированно вышли сборные Бразилии, Италии, США, Турции, Китая и Польши.

Лига наций

Женщины

5-я неделя

Екатеринбург, Россия

Россия – Голландия – 0-1 (12:25, 18:13, идет второй сет)

Таиланд – США – 0-3 (13:25, 20:25, 17:25)

Порен, Южная Корея

Япония – Доминиканская Республика – 2-3 (17:25, 23:25, 26:24, 28:26, 10:15)

Южная Корея – Польша – 3-1 (25:8, 22:25, 25:20, 25:16)

Бэйлунь, Китай

Германия – Болгария – 3-0 (25:21, 25:20, 25:13)

Китай – Сербия – 3-0 (25:16, 25:17, 25:17)

Анкара, Турция

Бельгия – Италия – 16.00

Турция – Бразилия – 19.00

Турнирное положение: Китай – 12 побед – 3 поражения (35 очков), США – 12-3 (35), Бразилия – 11-3 (34), Италия – 11-3 (33),  Турция – 10-4 (30), Польша – 9-6 (26), Доминиканская Республика – 8-7 (21), Япония – 7-8 (22), Германия – 7-8 (21), Бельгия – 7-7 (20), Голландия – 5-9 (17), Таиланд – 5-10 (16), Сербия – 5-10 (15), Россия – 3-11 (10),Южная Корея – 3-12 (9), Болгария – 2-13 (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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