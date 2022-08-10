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«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина? Преданность клубу сейчас совсем не ценят». Среди лучших комментов июля полно трансферного юмора

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кержаков женится в 4-й раз? Женился, женюсь и буду жениться». Ловите лучшие комментарии июня

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Фото: eastnews.ru/Sipa USA

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