«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина? Преданность клубу сейчас совсем не ценят». Среди лучших комментов июля полно трансферного юмора

Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
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«Кержаков женится в 4-й раз? Женился, женюсь и буду жениться». Ловите лучшие комментарии июня
Лучшие тексты недели в блогах: разглядываем новые формы команд Бундеслиги и знакомимся с участниками ЧМ-2022
Фото: eastnews.ru/Sipa USA
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