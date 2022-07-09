Зырянов о гегемонии «Зенита»: «Я хочу, чтобы это продолжалось. Никто же в Германии не говорит, что неинтересно – «Бавария» все время выигрывает»

Теги Зенит Бавария Константин Зырянов премьер-лига Россия бундеслига Германия Футбол

Константин Зырянов сравнил «Зенит» с «Баварией», говоря о гегемонии.

– В спорте нет обиды. А на санкции надо обижаться?

– Бросьте переходить в политическую плоскость. Мы сегодня говорим о нашем матче. Вы меня провоцируете. Я калач тертый.

Я думаю, что такая вывеска как «Зенит» – «Спартак», она всегда привлекает. Не без этого.

«Зенит», можно сказать, гегемон в РПЛ?

– Есть цикличность. В 90-е годы «Спартак», немножко ЦСКА с «Локомотивом», сейчас «Зенит». Я хочу, чтобы это продолжалось дольше.

Никто же не говорит, что в Германии «Бавария» все время выигрывает. Я не слышал, чтобы в Германии говорили, что неинтересно, «Бавария» все время выигрывает, – сказал бывший хавбек «Зенита».

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