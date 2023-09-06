84 комментария

Изучаем исследования и сравнения с другими странами.

Несколько серьезных историй от московского «Торпедо» этим летом: главный тренер Пеп Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева, потому что тот улыбался во время занятий, а потом не включил в заявку на игру с «Нефтехимиком» полузащитника Руслана Червякова за улыбку на предматчевой разминке (по его мнению, улыбаться после двух поражений – неправильно).

Мы не знаем, как все было на самом деле, но две эти истории удивляют: они как будто идут против давнего международного стереотипа, что русские люди – мрачные и почти никогда не улыбаются..

Но действительно ли в нем много правды?

Почему в России неулыбчивость стала национальной чертой?

Доктора филологических наук Юрий Прохоров и Иосиф Стернин в книге «Русские: коммуникативное поведение» связали это явление с «бытовой неулыбчивостью» – особенностью в общении, которая закрепилась как национальная черта невербального поведения. Возможно, на формирование этого повлиял исторический контекст:

«Для русской коммуникативной культуры характерна искренность и открытость; соборность, коллективность бытия русского человека предполагает, что все должны все друг о друге знать, не должно быть особых секретов от окружающих. Отсюда – стремление и привычка не скрывать своих чувств, своего настроения.

Повседневный быт русского человека, его повседневная жизнь были на протяжении многих веков тяжелой борьбой за существование; жизнь рядового русского человека была крайне тяжелой, озабоченность закрепилась как нормативная бытовая мимика русского человека.

Улыбка же отражает в этих условиях исключение из правила – благополучие, достаток, хорошее настроение, а все это может быть у немногих и в исключительных случаях, это всем заметно и может вызвать вопросы, зависть и даже неприязнь – «Чего разулыбался?»

Русские люди стереотипно воспринимаются как хмурые и неулыбчивые, но примеров, которые бы подтверждали этот образ, очень много. С этим часто сталкиваются иностранные спортсмены, которые выступали или выступают в России – все они с разных континентов и разными менталитетами, но отмечают одну и ту же особенность:

•‎ Гаитянская футболистка Кики, которая с 2018 года играла в России сначала в мини-футбол, а потом перешла в большой: «Русские умеют шутить! При этом с незнакомыми людьми почти никогда не улыбаются. Очень серьезные».

•‎ Американский баскетболист Томас Келати, который выступал в «Химках», в 2010 году рассказывал: «Мне нравится жить в России. Но кое-что меня поразило: русские практически не улыбаются. Они выглядят очень уж серьезными, даже мрачными. И ведь это не значит, что у них случилось что-то плохое. Даже если они довольны, они все равно не будут улыбаться. При этом все русские, с кем я познакомился, очень приятные люди, доброжелательные и гостеприимные. Вот к этому парадоксу я еще привыкаю».

• Вратарь «Локомотива» Гильерме с 2007 года живет и играет в России: «Очень хорошо относятся. Если я с кем-то познакомлюсь на улице и скажу, что я из Бразилии, люди обрадуются. Может, потому что у нас очень счастливая страна, мы любим футбол и карнавал, как и в России. Бразильцы постоянно улыбаются, потому что тепло и солнце светит. А у вас есть причины, чтобы не улыбаться».

• Экс-полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера, который жил в Омске: «Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово. Что не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе».

• Экс-защитник сборной Франции Вильям Галлас сблизился с русским менталитетом после встречи с бывшей участницей «Дома-2» Викторией Боней: «Когда ты видишь русских, первое впечатление – что они холодные, никогда не улыбаются. Но это не так. И русские женщины помогают это понять особенно быстро».

Юрий Прохоров и Иосиф Стернин отметили, что в русском коммуникативном поле смех и улыбка часто отождествляются, а негативное отношение к ним даже закрепилось в словесности. Например, уникальная поговорка «Смех без причины – признак дурачины», которой нет в других языках, и множество других выражений: «и смех, и грех», «шутка до добра не доводит», «хорошо смеется тот, кто смеется последним», «чем черт не шутит».

Что означает улыбка в России?

В России улыбка не бытовой элемент, как, например, в западных странах. Поэтому мы не улыбаемся незнакомым людям на улице, при случайном контакте глазами в толпе или просто для поднятия настроения и не всегда отвечаем улыбкой на улыбку, даже если уже знаем собеседника.

«На Западе чем больше человек улыбается при приветствии, чем более он приветлив в этот момент, тем больше вежливости к собеседнику он демонстрирует в данной коммуникативной ситуации.

В русском коммуникативном поведении улыбка «вежливости» или «из вежливости» просто не принята, и даже наоборот – к чисто вежливой улыбке собеседника, если она опознана как таковая, русский человек обычно относится настороженно или даже враждебно: русская фраза «он из вежливости улыбнулся» содержит неодобрительное отношение к улыбнувшемуся.

Постоянная вежливая улыбка называется у русских «дежурной улыбкой» и считается плохим признаком человека, проявлением его неискренности, скрытности, нежелания обнаружить истинные чувства», – отметили в исследовании Прохоров и Стернин.

Русские люди не улыбаются просто так – для этого нужна понятная причина и соответствие коммуникативной ситуации. Гештальт-терапевт Анна Иванютенко отметила: «В русской культуре принято улыбаться в близком кругу, играя с детьми, флиртуя, общаясь с друзьями. В деловых, коллегиальных и профессиональных коммуникациях улыбка не является чем-то обязательным.

Бытует мнение, что русские улыбаются редко, но искренне. Думаю, это можно перефразировать так: русские улыбаются не для налаживания и установления контакта, а в качестве реакции на то, что в этом контакте произошло. Если случилось что-то милое, смешное, доброе или радостное, то люди улыбаются друг другу. Улыбкой мы подкрепляем случившуюся общность».

Прохоров и Стернин соглашаются: русские люди обычно не улыбаются, если выполняют ответственную работу, и осуждающе воспринимают улыбки чужих людей, когда у самих нет настроения или случилось что-то негативное. Хоккеист Сергей Плотников, который в сезоне-2015/16 играл в НХЛ, сравнивал: «Знаю, что в Америке просят всегда быть на позитиве и улыбаться, но большинство русских такие люди, что не могут улыбаться, когда «на душе кошки скребут».

Гештальт-терапевт Анна Иванютенко продолжила: «Когда мы обычно замечаем неулыбчивость русских? Как раз в тех ситуациях, когда в налаживании коммуникации нет необходимости, поскольку контакт является, во-первых, неизбежным, а во-вторых, функциональным.

Не улыбаются кассиры, кондукторы, официанты, врачи, полицейские, служащие почты, пограничники. Контакт с представителями этих сервисов и служб состоится независимо от того, приветливы они или нет, поскольку повод для него не улыбка, а оказываемая услуга или помощь».

По мнению Иосифа Стернина, в России улыбка работников сферы обслуживания пока остается заученной и неестественной, потому что просто не стала частью невербального этикета.

«Понятие «дежурная улыбка» – чисто наше, российское. Мы это говорим, заметьте, всегда с неодобрением. У нас в 90-х началось движение в сторону приветливости в коммерческих структурах, магазинах, офисах. Служащих, продавцов стали заставлять улыбаться. Это коммерческая приветливость, коммерческая улыбка.

Но, по моим наблюдениям, она никак у нас не приживается. Наше глубинное ментальное отношение к улыбке как неуместной при серьезном деле, видимо, давит на сознание людей.

Коммерческую улыбку у нас, с моей точки зрения, можно только насильно натренировать. И ни в коем случае не надо говорить – улыбайтесь, этому внутренне сопротивляется наше мышление. Когда просят улыбнуться, наше сознание всегда ищет повод, а если не находит – человек улыбаться не хочет.

Надо говорить – имейте приветливый вид. В середине 90-х я готовил продавцов филиала одного западного магазина – из четырех недель три ушло на выработку приветливости (не улыбчивости). И то навыки, честно скажу, оказались неустойчивыми».

На Западе и Востоке улыбка в сфере услуг обязательна. Прохоров и Стернин привели несколько примеров: в Японии в торговых центрах девушки кланяются и улыбаются посетителям (даже должны выполнить нормы в 2,5 тысячи улыбок за день), а в Китае актуальна поговорка «Кто не может улыбаться, тот не сможет открыть лавку».

В Китае улыбка может выступать как защита собеседника от негативного воздействия: «Так, И.Эренбург в воспоминаниях рассказывает о китайце, который с улыбкой сообщил ему о смерти жены. Но эта вежливая улыбка, как пишет И.Эренбург, означала: «Вы не должны огорчаться, это мое горе».

Как различаются культуры улыбки? И что их формирует?

Улыбка в России даже визуально отличается от улыбок в европейских странах или США. Как отметили Юрий Прохоров и Иосиф Стернин, обычно в России улыбаются только губами: «Демонстрация при улыбке верхних и нижних зубов, как это делают американцы, считается в русской культуре неприятной, вульгарной, а такая улыбка называется оскалом или «лошадиной».

О такой особенности еще в начале XX века говорил писатель Максим Горький. Тогда он оказался в США, а потом в очерке «Город Мамоны. Мои впечатления об Америке» при описании жителей Нью-Йорка обратил внимание на открытую улыбку американцев: «Лица людей неподвижно спокойны – должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища.

В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы – в глазах у них, порою, светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа – не светится в глазах людей».

В 2019 году журналистка Business Insider Кэти Уоррен 12 дней провела в России и отметила, что, в отличие от американцев, русские люди не склонны улыбаться незнакомцам: «Сначала меня пугали многие русские, которых я видела, думая, что они выглядят сурово и недружелюбно. Но вскоре я поняла, что они просто не улыбаются незнакомцам так, как это делают американцы.

В США мы ждем улыбок от людей, с которыми ведем бизнес, которые подают нам кофе, с которыми случайно встречаемся взглядом. В России это было не так. Несмотря на каменные выражения лиц, все, кого я встречала или просила о помощи в России, были совершенно дружелюбны и услужливы».

Отличия подчеркнуло исследование The Washington Post в 2018 году во время ЧМ-2018 по футболу. Один из авторов – русская иммигрантка, профессор психологии в Университете штата Вашингтон Маша Гартштейн. «Она быстро расскажет вам, что в России случайная улыбка незнакомым людям часто рассматривается как признак психического заболевания или низкого интеллекта», – говорится в материале.

Исследователи пришли к выводу, что в России социальная дистанция ниже, чем в США. «То есть люди обычно готовы, что к ним обратятся незнакомые люди, поэтому между ними существует больше взаимопонимания. Здесь меньше необходимости демонстрировать положительные эмоции, например, улыбаться, чтобы показать дружелюбие или открытость, поскольку считается, что вы уже находитесь на одной волне».

В США улыбка имеет другой функционал и регулярно используется, чтобы собеседник чувствовал себя более комфортно. По наблюдениям The Washington Post, такое восприятие закладывается с детства: американские дети видят в улыбке не просто способ выражения эмоций, но и социальный сигнал, поэтому те, кто чаще улыбается, обычно лучше контролируют поведение в обществе.

В России дети чаще улыбаются, когда действительно испытывают положительные эмоции. Но российские воспитатели не видят связи между ребенком, который много улыбается, и особенностями его воспитания и поведения. При этом уже по мере взросления дети меньше улыбаются во время социальных взаимодействий.

В другом исследовании психолог Польской академии наук Куба Крис разобрал отношение к улыбке в 44 различных культурах по двум направлениям – интеллект и искренность. С 2011 по 2015 года его команда опросила более 4,5 тысяч человек разных национальностей со всех континентов (средний возраст респондентов – 22,36 года; 56,5% опрошенных – женщины).

Каждому предлагалось оценить серию фотографий улыбающихся и неулыбающихся людей. По итогам исследования Крис обнаружил, что в таких странах, как Германия, Швейцария, Китай и Малайзия, улыбающиеся лица воспринимаются как более умные, чем неулыбающиеся. В Японии, Индии, Иране, Южной Корее и России улыбающиеся лица считаются значительно менее умными.

Другой вывод из исследования Криса – Россия оказалась на одном из последних мест по искренности улыбок окружающих, то есть улыбающийся человек воспринимается не таким честным и вызывающим доверие, чем неулыбающийся. Ниже, например, Индия, Зимбабве, Пакистан и Иран. Больше всего улыбке доверяют в Швейцарии, Австралии и Филиппинах.

Одно из объяснений таких результатов – возможная связь с уровнем коррупции. В странах с высоким уровнем коррупции (в 2021 году Россия заняла 129-е место из 180 вместе с Мали, Габоном и Азербайджаном) улыбка вызывает меньше доверия. «Это исследование показывает, что коррупция на уровне общества может ослабить значение такого эволюционно важного сигнала, как улыбка», – отметил Крис.

При этом автор The Atlantic Ольга Хазан добавила, что в исследовании Криса прослеживается сильная корреляция между непредсказуемостью общества и вероятностью, что люди могут воспринять улыбку неуместной. Например, на это сильнее может влиять иерархичность общества и маскулинность культуры.

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Михаил Киреев, Нина Зотина, Владимир Песня; East News/AP Photo/John Locher, Walter Bieri/Keystone via AP, Larry MacDougal via AP; Gettyimages.ru/Daniel Pockett