Рык в зал и схватка двух гигантов под 300 кг на двоих – я сходил на армрестлинг и кайфанул

Эмоции Николая Живоглядова.

Всем привет! Это редактор раздела единоборств на Спортсе Николай Живоглядов. Я уже писал, как изучал для себя новое в спорте: ходил на бой медиафутболистов по MMA и погружался в хоккей. Теперь – еще одна непривычная среда.

Я никогда не был на турнирах по армрестлингу и не смотрел их в трансляции, хотя знаком с крупными именами. Но увидел изнутри большой турнир East vs West 12 в Стамбуле, который собрал сильнейший кард – и кайфанул, а вы могли следить за его событиями на «Кинопоиске», где также эксклюзивно транслируются ивенты King of the Table .

Что мне запомнилось?

1. Оказавшись перед турниром в лобби турецкого отеля, я словил флешбэки из детства, когда смотрел по 7ТВ турниры силачей, поднимавших валуны и сдвигавших с места фуры. Но теперь видел других здоровых мужиков, которые весело и шумно общались друг с другом. Можно было даже сфотографироваться с картонными Девоном Ларраттом и Леваном Сагинашвили – главными звездами вечера:

Уже на следующий день эмоции и события выглядели по-другому: раздувшиеся руки и извержение тестостерона, который можно потрогать.

2. Первое ощущение от происходящего – внешняя схожесть с UFC. Особенно пресс-конференция, где за двумя столами напротив друг друга сидели армрестлеры, которых разделяли организаторы: тоже пояса рядом с чемпионами, но никакого жестко трэштока, швыряния вещами и желания подраться.

3. Очень понравилась фишка с выходом армрестлеров на схватки: вроде бы классическое появление перед болельщиками из дыма откуда-то из-за угла, но на саму сцену их поднимала специальная платформа. Кажется, что выбрал героя в Mortal Kombat и ждешь начала боя.

4. Если находишься непосредственно на турнире, то важно быть близко к сцене, иначе проблемно считать эмоции на лицах армрестлеров и тактические манипуляции за секунды до схватки. Повторы и счет показываются на большом экране, но дальним рядам, где я оказался, обзор перекрывают активные болельщики (а всего, по моим подсчетам, собралось около тысячи) и судьи. Так что если не в теме, немного теряешься.

5. Прямо на сцене для болельщиков установлены два ряда – будто оказался на рэп-баттл, где зрители находятся в максимальной близости, давят и шумят. Видимо, попасть туда повезло или членам команд, или хардкорным фанатам. При этом на главные схватки организаторы пустили еще несколько десятков болельщиков, которые заняли мини-трибуны по бокам сцены – такой перформанс, кто первым из зала успеет занять место.

6. Отдельный кайф – кресла, в которых армрестлеры восстанавливаются между раундами. Прямо перед всеми. Усталый, озлобленный, недовольный судейством – не важно, армрестлеры не уходят в темный угол и пережевывают проблемы на глазах у зрителей, как боксеры или бойцы MMA.

В этом еще одна зацепка для аудитории. В перерывах армрестлеры могут перемещаться по всей площадке, заходить на сторону соперника и психологически давить. Но такой способ, по ощущениям, работает в минус: например, Нугзари Чикадзе всячески исполнял агрессивного Конора перед Петром Маргаринтом, забрал два первых раунда, но будто из-за этого эмоционально выдохся – и проиграл 2:3.

Иногда казалось, что возбужденные армрестлеры могли подраться, но этого, к счастью, не происходило. Хотя кто-то даже стучал по столу, рычал в зал и выкручивал злость до предельной точки.

7. Только вживую я понял, какого масштаба легенда армрестлинга Девон Ларратт. Для сравнения. На турнир приехала большая группа грузинских болельщиков, которая поддерживала не только главную звезду Левана Сагинашвили, но и других армрестлеров. Когда Леван вышел на схватку, фанаты ожидаемо взревели.

Но все перекрыл выход Ларратта. Если грузинские фанаты с воем заряжающего резко обозначились с начала турнира, то Ларратт будто впрыснул вирус безумия, который по цепочке дошел до каждого. Я тоже встретил Девона аплодисментами и даже не понял, как это произошло – энергетика реально сносила, как стамбульский ветер на побережье.

Забавно, как заряды сливались в одну общую массу – потому что имена Леван и Девон похоже звучат. Как энергично взрывается толпа в зале, когда кто-то побеждает или просто забирает раунд, я понял еще по первым поединкам, но главная схватка дала новый импульс утомившимся к глубокой ночи болельщикам.

8. Жена Девона Ларратта – целая стихия: заряжала за спиной, стояла на коленях, металась по сцене, кричала и на него, и на судей. Тотальная включенность, поддержка, несмотря на разгром (0:4), и большая женская сила. Ларратту срочно нужно написать пособие, где мужчинам искать таких жен.

9. Я увидел две разных силы, которые на двоих весят около 300 кг. Ларратт – народная гора, уверенность, несмотря на возраст, тактическая гибкость, игра бицепсами на камеру, крики в толпу. Его брутальный хрип уже после поражения дособрал в моей голове картинку, почему его так любят.

Леван – та самая летняя хмурая туча перед большой бурей, которая вызывает страх и довлеет над головой, но не бьет грозой. Он реально гигантский, но удивительно спокойный. Я случайно встретил Левана в кафе накануне турнира и обедал за соседним столиком – 180 кг даже не смутились, когда местный кот (а их в Стамбуле очень много) запрыгнул на спинку его дивана и сел рядом с головой.

Такое же спокойствие Сагинашвили транслировал и во время схватки, и даже после уверенной победы. Пока Ларратт орал на судей, нервничал и суетился, Леван выдал примерно ноль эмоций – даже во время вручения пояса, пока кто-то из его команды заводил болельщиков, махая руками.

10. Турнир по армрестлингу – долгое зрелище, хотя каждая схватка занимала около 20 минут. Только пресс-конференция длилась больше двух часов и разделилась на части – во второй шел прогрев главной схватки между Ларраттом и Сагинашвили. Сам турнир без пауз шел почти семь часов – почти как в UFC. Для неподготовленного зрителя – довольно утомительно.

При этом эмоции от главной схватки компенсировали усталость, а общая энергетика напомнила бойцовскую и открыла для меня новый вид силы.

Фото: Николай Живоглядов; Instagram/east_vs_west_armwrestling_