Откуда взялся термин Joga Bonito – тот самый бразильский стиль игры. Все пошло вокруг Пеле, а он говорил о смерти романтики в футболе

«Играй красиво».

Гол Ришарлисона Южной Корее пополнил нарезку магических моментов ЧМ-2022: начеканил мяч головой перед одним соперником, обыграл другого, в один пас от Каземиро заскочил в штрафную и сделал разгром. А не забыли его же ножницы в ворота Сербии?

В Катаре бразильцы возвращают ту творческую игру, с которой всегда ассоциировались. Десятилетиями мы называли это Joga Bonito.

Но что это значит и как появилось?

Популяризатор Joga Bonito – Пеле. Возможно, эту фразу придумал другой бразилец, который становился лучшим игроком ЧМ-1958 и брал ЛЧ с «Реалом»

Термин Joga Bonito переводится с португальского языка как «Играй красиво». Устойчивого источника происхождения нет: фраза упоминалась в описании матчей по регби и крикету в XIX веке, а в XX-м – приписывалась нескольким британским журналистам, которые использовали ее во время репортажей.

В 1977 году вышла автобиография Пеле «Моя жизнь и красивая игра» – и это возможная точка входа для истории. Поколение сборной Бразилии при Пеле, которое три раза становилось чемпионами мира, заложило куражные манеры. Их адептами стали Роналдо и Роналдиньо, которые последними выигрывали для Бразилии чемпионат мира.

Возможно, фраза Пеле про красивую игру – заимствование у Вальдира Перейры (известного под именем Диди), с которым он вместе выигрывал ЧМ в 1958 и 1962 годах. В 1958-м Перейра стал лучшим игроком турнира, а потом брал Кубок европейских чемпионов с «Реалом». Став тренером, он играл в четыре нападающих, навязывал командам искристый и свободный стиль и говорил играть красиво.

Писатель и обозреватель The Guardian Барни Ронай часть детства провел в Бразилии и видел в местном футбольном стиле противопоставление английскому прагматизму и способ уйти от гнетущего мира: «Пелеизм был удивительно серьезным делом в этой стране. Неважно, что сам Пеле никогда не был такой силой чистого воображения, каким его иногда рисовали.

Сейчас он больше похож на первого по-настоящему современного футболиста. Первого, кому удалось сделать мяч таким легким, вложить весь интеллект и телосложение в эти дразнящие финты и подталкивающие пасы, хлесткие удары, когда почти все остальные, казалось, занимались физкультурой. Неважно, что само понятие Joga Bonito – отчасти навязанное, отчасти своевольная самомифология – всегда было немного иллюзией.

«Он был как бык, – сказал мне один продавец средних лет. – Пеле можно было пинать и делать это сколько угодно. Но он победил бы тебя мастерством». Для этих мужчин [эмигрантов из Великобритании] Пеле и сама Бразилия были источником приподнятого настроения, в какой-то мере связанного с музыкой диско, побегом из пригорода, необязательностью службы в армии, самбой в бежевом сафари-костюме, покуриванием сигар и вообще уходом от воспитанной заурядности квадратноголовой послевоенной Британии».

Сейчас Joga Bonito не так популярна в Бразилии, но вдохновляет звезд: Неймар ценит фристайл Роналдиньо и злится из-за предупреждений за радугу

В двухтысячные Nike запустил рекламную кампанию Joga Bonito и снял несколько роликов с участием Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Тьерри Анри, Уэйна Руни и других звезд. Отдельными хитами стали видео с футбольными трюками от сборной Бразилии. Смысл кампании – борьба с грубостью на поле и пропаганда мастерства и элегантности.

Постепенно термин Joga Bonito превратился в футбольное клише, которое в самой Бразилии давно вышло из употребления. Журналист Фабио Алейшу говорил: «Я думаю, это явление было популярно раньше, во времена Пеле. Когда сборная Бразилии проиграла Италии на чемпионате мира в Испании в 82-м году, говорили, что это была последняя сборная Бразилии, которая показала такую Joga Bonito. Сейчас, может быть, это какая-то марка, чтобы иностранцам было интересно».

На ЧМ-2018 в России сборная Бразилии проиграла Бельгии в четвертьфинале и попала под критику. Тони Кейрон из The New York Times писал: «Даже не кажется, что мы смотрим Бразилию, это может быть просто любая европейская команда – смотреть на нее раньше было особенным. Свободный и экспрессивный футбол в стиле самбы, который когда-то ассоциировался с Бразилией, давно умер».

В 2014 году Пеле говорил об утрате романтики, потому что футбол стал тяжелым и больше ориентированным на оборону: «К сожалению, сегодня из-за новых технологий, из-за миллионов от спонсоров людей не волнует, как они побеждают. Они не заботятся о красивой игре. Их не волнует элегантность футбола. В мое время мы думали и устраивали небольшое шоу».

Неймар всегда вдохновлялся финтами Роналдиньо и называл его тем, кто пересобрал Joga Bonito. Когда в 2021 году выступавший за «Лион» Лукас Пакета получил желтую карточку за исполнение радуги под конец матча с «Труа», Неймар разозлился и напомнил о стиле:

«Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. Радуга – это способ обыграть соперника. Неважно, где она была исполнена и на какой минуте. Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется».

В 2022 году президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что переход Рафиньи вернет клубу магическую силу: «Во все золотые эпохи, которые мы пережили в клубе, всегда был бразилец. Рафинья возвращает нас к этой линии бразильцев. Нам нужно вернуть радость, надежду, волшебство. Joga Bonito – это здорово и очень важно для клуба».

Фото: REUTERS/Carl Recine; globallookpress.com/SVEN SIMON; wikimedia.org