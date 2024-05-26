😤 «Когда я пришел, «Юнайтед» был не в порядке. Сейчас у команды есть стиль и трофеи». Тен Хаг похвалил тен Хага после победы в Кубке Англии 😬
Эрик тен Хаг похвалил себя за успех «Ман Юнайтед» в Кубке Англии в субботу. Выступая после победы над «Ман Сити», голландец сказал, что в клубе был беспорядок, когда он прибыл.
На данный момент Тен Хаг сказал, что команда сейчас выигрывает трофеи и играет с личностью. Однако он сказал, что ему нужны игроки.
«Когда я взялся за эту работу, «Юнайтед» был в беспорядке. Сейчас команда выигрывает трофеи и имеет собственный стиль. Но нам нужно, чтобы игроки были доступны.
В прошлом десятилетии было не так много финалов, не так много трофеев у этого клуба, не так много молодых талантов», - заявил голландец.
Всем мы знаем, что этот голландец не умрет от скромности. Но ответьте на главный вопрос: «Оставляем или увольняем?»
😎☝️
И до этого выигрывала, значимее по статусу
>и имеет собственный стиль.
"Но есть один нюанс".
Ты ещё к болельщикам за поддержкой обратись 🤡