Эрик тен Хаг похвалил себя за успех «Ман Юнайтед» в Кубке Англии в субботу. Выступая после победы над «Ман Сити», голландец сказал, что в клубе был беспорядок, когда он прибыл.

На данный момент Тен Хаг сказал, что команда сейчас выигрывает трофеи и играет с личностью. Однако он сказал, что ему нужны игроки.

«Когда я взялся за эту работу, «Юнайтед» был в беспорядке. Сейчас команда выигрывает трофеи и имеет собственный стиль. Но нам нужно, чтобы игроки были доступны.

В прошлом десятилетии было не так много финалов, не так много трофеев у этого клуба, не так много молодых талантов», - заявил голландец.

Всем мы знаем, что этот голландец не умрет от скромности. Но ответьте на главный вопрос: «Оставляем или увольняем?»