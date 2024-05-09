Он еще и модель: Гари Невилл стал лицом британского модного бренда

Гари Невилл попробовал свои силы в модельном бизнесе, легенда «Манчестер Юнайтед» стал новым лицом марки Hawes & Curtis.

Невилл примерил последнюю коллекцию британского бренда костюмов для новой фотосессии.

Англичанин будет в одежде Hawes & Curtis во время работы в качестве эксперта на чемпионате Европы этим летом

Гари Невилл является постоянным экспертом на Sky Sports вместе с Джейми Каррагером, перейдя в студию после завершения футбольной карьеры 2011 году.