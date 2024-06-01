Некоторые в «Реале» беспокоятся, что Мбаппе плохо повлияет на атмосферу. Но в раздевалке проблем не видят и ждут Килиана

В «Реале» несколько обеспокоены тем, как Килиан Мбаппе может повлиять на команду.

Переход нападающего в мадридский клуб на правах свободного агента полностью согласован, о нем объявят в понедельник или во вторник.

Как пишет L’Équipe, в таланте и умениях Мбаппе никто не сомневается, но у некоторых в « » есть беспокойство относительно того, как повлияет на атмосферу в команде.

Вызывает вопросы то, насколько хорошо Мбаппе удастся адаптироваться в команде, которая и до его прихода добивалась больших успехов. В учет принимают и то, что Мбаппе встретят как главную звезду. Кроме того, он получит самую большую зарплату в истории «Реала».

Сотрудники «Мадрида» согласились рассказать об атмосфере в команде на условиях анонимности.

«Я работаю в клубе почти двадцать лет, и такого я никогда не видел. Все игроки очень вежливые, ведут себя уважительно, они воспитаны, всегда улыбаются.

Мы чувствуем, что в команде существует настоящий симбиоз. Им действительно приятно проводить время вместе», – сказал сотрудник «Реала», который регулярно получает доступ к раздевалке.

Отмечается, что кланов по национальностям нет. Молодые игроки нацелены на то, чтобы учиться у тех, кто старше.

В связи с этим скорый переход Мбаппе беспокоит некоторых сотрудников «Реала». Однако в раздевалке считают, что адаптация Килиана в команде пройдет хорошо. Футболисты рады, что скоро получат возможность поиграть с Мбаппе. Его считают бомбардиром, которого команде не хватало.