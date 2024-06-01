Некоторые в «Реале» беспокоятся, что Мбаппе плохо повлияет на атмосферу. Но в раздевалке проблем не видят и ждут Килиана

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «Реале» несколько обеспокоены тем, как Килиан Мбаппе может повлиять на команду.

Переход нападающего в мадридский клуб на правах свободного агента полностью согласован, о нем объявят в понедельник или во вторник.

Как пишет L’Équipe, в таланте и умениях Мбаппе никто не сомневается, но у некоторых в «Реале» есть беспокойство относительно того, как Килиан повлияет на атмосферу в команде.

Вызывает вопросы то, насколько хорошо Мбаппе удастся адаптироваться в команде, которая и до его прихода добивалась больших успехов. В учет принимают и то, что Мбаппе встретят как главную звезду. Кроме того, он получит самую большую зарплату в истории «Реала».

Сотрудники «Мадрида» согласились рассказать об атмосфере в команде на условиях анонимности.

«Я работаю в клубе почти двадцать лет, и такого я никогда не видел. Все игроки очень вежливые, ведут себя уважительно, они воспитаны, всегда улыбаются.

Мы чувствуем, что в команде существует настоящий симбиоз. Им действительно приятно проводить время вместе», – сказал сотрудник «Реала», который регулярно получает доступ к раздевалке.

Отмечается, что кланов по национальностям нет. Молодые игроки нацелены на то, чтобы учиться у тех, кто старше.

В связи с этим скорый переход Мбаппе беспокоит некоторых сотрудников «Реала». Однако в раздевалке считают, что адаптация Килиана в команде пройдет хорошо. Футболисты рады, что скоро получат возможность поиграть с Мбаппе. Его считают бомбардиром, которого команде не хватало.

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56 комментариев
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Мбаппе будет совсем дурачок, если сходу начнет выделываться в команде одного из самых титулованных тренеров в истории, за которую скорее всего играет будущий действующий обладатель ЗМ, и у каждого или почти каждого игрока по одной, две, три, а то и пять/шесть ЛЧ. Это буквально тест на IQ
+28
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+26
Я больше за Биллингема переживаю. Он в год Козы родился (2003), а Мбаппе в год Тигра (1998)
Тигр кармический хозяин Козы, задавит авторитетом Билли)
+27
-5
+22
Ответ Вадим Сидоров
Я больше за Биллингема переживаю. Он в год Козы родился (2003), а Мбаппе в год Тигра (1998) Тигр кармический хозяин Козы, задавит авторитетом Билли)
Зарема, перелогинся))
+20
-2
+18
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Барселона давно уже утонула))
+24
-7
+17
Ответ Вадим Сидоров
Я больше за Биллингема переживаю. Он в год Козы родился (2003), а Мбаппе в год Тигра (1998) Тигр кармический хозяин Козы, задавит авторитетом Билли)
Мда, треш ))
+13
-1
+12
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше бы Альвареса купили.
или Миранчука
+10
-1
+9
Ответ Зизуха
или Миранчука
кто его отпустит то?
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше бы Альвареса купили.
Канело? Ну Реал не Газмяс все таки
+2
0
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Ответ Dexter Morgan
Так Мбаппе не Азар. Азар лентяем был всегда. И на Азара плевать. Винисиус его уничтожил.
Да, Мбаппе не Азар. Азар играл куда круче.
+1
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В 10 й раз пишу,что мбапе не впишется в Реал, уверен на все 100%
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Ответ Dexter Morgan
Мбаппе будет блистать в Реале. Как и все остальные игроки.
Согласен. Азар подтвердит))
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Ответ che kaif
Согласен. Азар подтвердит))
У него сейчас короткое замыкание от такой базы произойдет:))
+1
0
+1
Французский источник в данной ситуации не вызывает никакого уважения.
+1
0
+1
Лучше бы Альвареса купили.
+5
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+1
Ответ Гамаль Хайдаров
Вини крутой, но не тот игрок для реала, вечно ноющий и скандальный, вот на его позицию придет Мбпаппе а Вини сольют, инфа сотка
Вини как игрок получше Мбаппе, разносторонней.
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Ответ Клирик
Зарема, перелогинся))
Зарема по западному гороскопу, я по восточному)
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Ответ pit4er
Мбаппе будет совсем дурачок, если сходу начнет выделываться в команде одного из самых титулованных тренеров в истории, за которую скорее всего играет будущий действующий обладатель ЗМ, и у каждого или почти каждого игрока по одной, две, три, а то и пять/шесть ЛЧ. Это буквально тест на IQ
Главное чтоб iphone 16 PRO MAX Turtle Edition не засветил в раздевалке, а то пацаны обзавидуются- атмосфера испортится.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий удален модератором
одно ДНК в крови )
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Ответ Dexter Morgan
Проблем не будет вообще.
Будут. И лигу перестанут брать. Так и будет. Первым на выход будет Коуч, затем Вини, Биллингем и останется Мбаппе без ушастого.
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Ответ ZA.RMA
Мда, треш ))
Петух заклевывает Собаку, Собака гоняет Быка, Бык затаптывает Тигра, Тигр съедает Козу, Коза топчет Змею, Змея гипнотизирует Обезьяну, Обезьяна обманывает Крысу, Крыса пугает Лошадь, Лошадь бьет копытом Кабана, Кабан очаровывает Дракона, Дракон гипнотизирует Кота. Крыса (хозяин) - Лошадь (слуга).
Как-то так)
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Ответ Омичёв
Как они будут бороться за одну позицию с Вини? Оба в центре играют не так классно, слева их мощь
Один сожрет другого.
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Ответ Вадим Сидоров
Я больше за Биллингема переживаю. Он в год Козы родился (2003), а Мбаппе в год Тигра (1998) Тигр кармический хозяин Козы, задавит авторитетом Билли)
Почему Беллингэма постоянно называют Биллингэм? Это какой-то пранк вышедший из-под контроля?
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Ответ Вадим Сидоров
Петух заклевывает Собаку, Собака гоняет Быка, Бык затаптывает Тигра, Тигр съедает Козу, Коза топчет Змею, Змея гипнотизирует Обезьяну, Обезьяна обманывает Крысу, Крыса пугает Лошадь, Лошадь бьет копытом Кабана, Кабан очаровывает Дракона, Дракон гипнотизирует Кота. Крыса (хозяин) - Лошадь (слуга). Как-то так)
несправедливое отношение к лошади, конечно :(
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Комментарий удален модератором
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше бы Альвареса купили.
кто его отпустит то?
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Ждёмс. Поглядим как Килиан будет играть за Реал, когда у него не будет никакого давления со стороны шейхов, которые маниакально хотят выиграть ЛЧ для Парижа.
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Насчет атмосферы не знаю, но на баланс повлиять может. Анчелотти смотрится идеальным тренером, который смог бы уместить всех на поле без вреда команде.
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Чё типа в реале не кому будет его поставить на место что ли
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..они специально такие новости выдают дуплетами. Где соседствует продление Модрича) С таким умницей, дядькой-недядькой, но непререкаемым авторитетом, если все с контрактом будет благополучно, думается ниже достоинства опускаться будет стыдно. Да и Мбаппе, при всей неоднозначности, продолжает производить впечатление далеко не глупого человека.
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Что это за новость?) Из пальца высасывают товарищи Тик-токеры - журналисты) Кто вам это сказал?) Сами футболисты или кто
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